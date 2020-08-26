Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193 Встали на паузу. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом —
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-185-letalnyx-isxodov-193.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193</a> - Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193 Встали на паузу. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом —
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-185-letalnyx-isxodov-193.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193[/url] - Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193 Встали на паузу. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом —