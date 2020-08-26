Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193 Встали на паузу. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом —

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 185, летальных исходов 193 Встали на паузу. Летальных исходов во Владимирской области — среди пациентов с КОВИДом — за последние сутки не прибавилось. Число умерших по-прежнему 193. Новых случаев заболевания — 26-ть в 10-ти муниципальных образованиях. Всего больных теперь 6 185. В лидерах антирейтинга по новым