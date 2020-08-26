Во Владимирской области на медиков будут учить больше 900 студентов. Все они поступили в медицинские колледжи региона. Причем из 924 учащихся, большая часть – 487 человек, будут получать

Во Владимирской области на медиков будут учить больше 900 студентов. Все они поступили в медицинские колледжи региона. Причем из 924 учащихся, большая часть – 487 человек, будут получать образование на платной основе. 452 выпускника зачислены во Владимирский базовый медицинский колледж. В это учебное заведение конкурс был высокий, на одно бюджетное место претендовали 5 человек. И