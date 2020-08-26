В регионе уже открыты первые 10 мастерских по группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» во Владимирском авиамеханическом колледже и по компетенции «Информационные и коммуникационные технологии» во Владимирском политехническом колледже

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }В регионе уже открыты первые 10 мастерских по группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» во Владимирском авиамеханическом колледже и по компетенции «Информационные и коммуникационные технологии» во Владимирском политехническом колледже.Об этом сообщила на своей встрече с журналистами 25 августа директор Департамента образования Ольга Беляева.- Модернизация мастерских создала новые возможности для подготовки востребованных специалистов, проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» и для профессиональной ориентации школьников- , – отметила Ольга Беляева.В настоящее время к открытию готовятся ещё 19 мастерских по направлениям «Промышленные и инженерные технологии», «Сельское хозяйство», «Транспорт и логистика» и «Социальная сфера (образование и педагогика)» в 4 профессиональных образовательных организациях региона.Напомним, что занятия в профессиональных учебных заведениях начнутся с 1 сентября и будут проходить в очной форме с использованием дистанционных технологий.