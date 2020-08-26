Очередной пожар произошел в деревне Клины Судогодского района.

В августе во Владимирской области участились пожары. В ночь со свторник на среду загорелись сразу два сосдених дачных дома в деревне Клины Судогодского района. Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Владимирской области,В 19-44 25 августа поступило сообщение о пожаре дачных домов по адресу: Судогодский район, д. Клины, д.26. д.28. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 240 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось 6 единиц техники, 16 человек.К счастью, огибших и пострадавщих на этот раз нет. А ведь только в эти выходные в огне погибло три человека. Каждый раз пожар возникал из-за курения. Сейчас, когда отдыхающие уезжают сдач, следует внимательно проверить, все ли электроприборы отключены. Жителям домов и квартир, которые отапливаются печами и электрообогревателями, необходимо быть внимательнее и соблюдать все правила противопожарной безопасности. Напоминаем, что алкогольное опьянение и курение в постели нередко становится причиной пожара и гибели.