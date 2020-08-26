Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Суздальского района за убийство.

Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Суздальского района за убийство.По версии следствия, 14 августа 2020 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения на фоне длительных личных неприязненных отношений задушила 54-летнего родного дядю. Родственники проживали в квартире совместно и постоянно конфликтовали на бытовой почве, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Причем она уже ранее привлеклась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью тому же потерпевшему.