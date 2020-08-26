Дело коммунаровских дольщиков власть имущие не бросают. За четыре дня в Белом доме прошло уже два заседания. Напомним, около ста человек с 2018 года не могут въехать в свои квартиры из-за того,

Дело коммунаровских дольщиков власть имущие не бросают. За четыре дня в Белом доме прошло уже два заседания. Напомним, около ста человек с 2018 года не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на Центральной построили с нарушением этажности. В доме № 19 на 2 этажа больше положенного. Первая встреча закончилась обещанием чиновников —