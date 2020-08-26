Побил собутыльника, отнял деньги и телефон. Во Владимире задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже. Заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть УМВД во Владимире еще 11

Побил собутыльника, отнял деньги и телефон. Во Владимире задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже. Заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть УМВД во Владимире еще 11 мая. Мужчина сообщил, что на улице Фейгина он выпивал с неизвестным ему ранее мужчиной. В какой-то момент новый знакомый нанес собутыльнику несколько ударов, похитил деньги, телефон и убежал. В