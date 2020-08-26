В 2020 в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» выплаты получили свыше 17 тысяч семей на сумму более чем 998,7 млн рублей.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» выплаты получили свыше 17 тысяч семей на сумму более чем 998,7 млн рублей.Как сообщила пресс-служба Владимирской области, в зависимости от условий получения, были выплачены:– ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (23492 рубля. Размер выплаты составляет 10780 рублей. Её получили 7279 семей на общую сумму 513,9 млн рублей;– ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (25033 рублей). Размер выплаты составляет 9246 рублей. Ей воспользовались 7506 семей на общую сумму 468,4 млн рублей;– единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей – без учёта дохода. Размер выплаты на второго ребёнка составляет 4704 рубля, на третьего и последующих детей – 9404 рубля, на двойню – 15669 рублей, на тройню – 114440 рублей. Выплаты предоставлены 2362 семьям на общую сумму 16,4 млн рублей.Напоминаем, что за назначением указанных выплат необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).