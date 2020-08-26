Не прошло и недели с момента трагедии в Ярославле, как в одной из российских многоэтажек снова взорвался газ. На этот раз пострадал жилой дом в Керчи. Инцидент произошел в здании, ..

Не прошло и недели с момента трагедии в Ярославле, как в одной из российских многоэтажек снова взорвался газ. На этот раз пострадал жилой дом в Керчи.Инцидент произошел в здании, расположенном на улице Кирова. На девятом этаже десятиэтажного дома произошел взрыв газа, после которого начался пожар, охвативший девятый и восьмой этажи. Обрушения конструкций не произошло, однако уже известно об одном пострадавшем, сообщаетНапомним, что 22 августа в доме на улице Батова в Ярославле также произошел взрыв газа, в результате которого обрушились три этажа. В результате , среди которых был восьмилетний ребенок.