Защищал клиента сомнительным способом. Московскому адвокату вынесли приговор за дачу взятки инспектору ГИБДД. Как установил суд, юрист перевел сотруднику ДПС 50 тысяч рублей на карту, чтобы

Защищал клиента сомнительным способом. Московскому адвокату вынесли приговор за дачу взятки инспектору ГИБДД. Как установил суд, юрист перевел сотруднику ДПС 50 тысяч рублей на карту, чтобы тот решил рабочую ситуацию в пользу представляемого адвокатом лица. Деньги сотрудник полиции принял, распорядился ими в личных целях. За совершенное преступление адвокату назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.