Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает связь с главой России Владимиром Путиным. Политик не боится открытого диалога с коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает связь с главой России Владимиром Путиным. Политик не боится открытого диалога с коллегой.Украинский лидер в последний раз общался с Владимиром Путиным 26 июля. Президенты обсудили вопрос прекращения огня в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что открытый диалог с российским коллегой принес видимые результаты.Глава государства заявил, что не все украинцы положительно относятся к его общению с Путиным. Но Зеленский не обращает внимания на замечания соотечественников. Если переговоры с главой России могут положить конец военным действиям, то они должны состояться."Если не будет диалога, когда это необходимо – не будет и мирного результата", – подчеркнул Зеленский.Также президент высказался и о включении Украины в состав Евросоюза. По словам Владимира Зеленского, не все члены объединения готовы стать партнерами с Незалежной. Они с подозрением смотрят на Россию, которая не хочет, чтобы соседнее государство стало проевропейским.19 Авг 2020 в 4:33 PDTПолитик добавил в интервью Euronews, что благодарен лидерам западных стран за антироссийские санкции. выразил надежду, что Украина станет тем государством, которое Евросоюз захочет видеть в своем составе.