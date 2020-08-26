В ближайшие дни планируется провести дезобработку целого ряда объектов железнодорожного транспорта.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции сотрудники МЧС продолжают принимать участие в работе по дезобработке мест общественного пользования.26-го августа сотрудники МЧС провели дезобработку железнодорожного вокзала города Владимира. При помощи ранцевых установок специальным дезинфицирующим раствором был обработан периметр здания железнодорожного вокзала и внутренняя инфраструктура.В ближайшие дни силами МЧС планируется провести дезобработку целого ряда объектов железнодорожного транспорта.Напомним, работа по дезобработке мест общественного пользования ведётся во Владимирской области с марта этого года.Ранее сотрудники МЧС Владимирской области были задействованы для проведения дезобработки мест общественного пользования в Кольчугинском и Петушинском районах, где складывалась наиболее неблагоприятная обстановка по распространению коронавирусной инфекции, культовых учреждений в преддверии церковных праздников, а также мест, где проводились праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Фото ГУ МЧС по Владимирской области