Удобными дистанционными сервисами пользуются более 60 тысяч владимирских семей.

Удобными дистанционными сервисами пользуются более 60 тысяч владимирских семей. Они оплачивают счета за электроэнергию, не выходя из дома, в режиме онлайн. В апреля для своих клиентов компания "Энергосбыт Волга" разработала мобильное приложение. Как оно работает подробнее в репортаже Юлии Шуваловой.Удобными дистанционными сервисами пользуются более 60 тысяч владимирских семей. Они оплачивают счета за электроэнергию, не выходя из дома, в режиме онлайн. В апреля для своих клиентов компания "Энергосбыт Волга" разработала мобильное приложение. Как оно работает, подробнее в репортаже Юлии Шуваловой.Оплачивать счет можно теперь не только через личный кабинет. С помощью нового мобильного приложения "Мой Энергосбыт Волга" можно передавать показания приборовучета, управлять несколькими лицевыми счетами и производить оплату онлайн и без комиссии. В трудных случаях пользователь всегда может отправить сообщение специалистам. Удаленные запросы обрабатываются оперативно, ответ приходит, как правило, в течение трех рабочих дней.Александр Семёнов заместитель генерального директора по реализации электроэнергии и мощности "Энергосбыт Волга": "В первом полугодии нами проведена очень серьезная работа по повышению качества предоставления электронных сервисов. Поэтому "Энергосбыт Волга" призывает всех пользоваться данными сервисами и подключаться к электронным квитанциям, для получения счетов за электроэнергию".До конца августа все пользователи личного кабинета и мобильного приложения могут стать участниками акции "Шагаем в онлайн!".Александр Семёнов заместитель генерального директора по реализации электроэнергии и мощности "Энергосбыт Волга": "Необходимо сделать три простых шага. Первое - зарегистрироваться в личном кабинете. Второе - оплатить квитанцию. Третье - не иметь задолженностей за электроэнергию перед "Энергосбыт Волга".Все клиенты, которые выполнили условия, автоматически становятся участниками розыгрыша призов: фитнес-браслетов и подарочных сертификатов сети гипермаркетов бытовой техники и электроники. Победители акции будут определены в сентябре, им придет информационная рассылка с поздравлением на электронный адрес или через смс на номер телефона.Юлия Шувалова, Максим Котов"Вести-Владимир"