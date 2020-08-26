Являясь продавцом-консультантом, обвиняемая неоднократно похищала денежные средства из кассы магазина.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Петушинского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району в октябре прошлого года обратился директор одного из магазинов, расположенных в городе Петушки, и сообщил о том, что в ходе ревизии обнаружена недостача денежных средств.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что к хищению причастна 53-летняя работница магазина.Подозреваемая в содеянном созналась и пояснила, что, являясь продавцом-консультантом, в течение мая-июня прошлого года неоднократно похищала денежные средства из кассы, которые поступали ей от клиентов за заказы, и распоряжалась ими по своему усмотрению.Общая сумма присвоенных денежных средств превысила 40 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.