Их зарплата будет колебаться от 69 до 100 тысяч рублей.

На одном из сайтов по поиску работы размещены две вакансии на должности замдиректора департамента экономического развития Владимирской области и первого зама. Кандидаты должны иметь высшее образование, не ниже специалитета.Зарплата для первого зама – 97-104 тысячи рублей. В условиях труда указан ненормированный график работы. Эффективность госслужащего будет оцениваться по отсутствию нарушений, выполнению поручений, количеству подготовленных документов и мероприятий, в которых он принял участие.Замдиректору департамента готовы платить 69-80 тысяч рублей ежемесячно. Перечень требований к соискателю доступен .Также на портале в Белый дом ищут начальника и .Напомним, что год назад пост директора департамента экономического развития занял Александр Ярошевский.