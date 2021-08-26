Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на предмет участия в коммерческой деятельности зарубежных компаний.

Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на предмет участия в коммерческой деятельности зарубежных компаний.В случае установления фактов нарушения законодательства Пальцева просит принять "исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Текст обращения имеется в распоряжении "Дни.ру".Документ подготовлен на основании информации, опубликованной в журнале "Профиль" от 2 августа 2021 года. Там сообщалось, что кандидаты от КПРФ Александр Тарнаев, Вадим Кумин, Сергей Левченко и Леонид Калашников аффилированы с зарубежными компаниями.Также в материале утверждалось, что указанные лица "являются бенефициарами деятельности компаний, которые выводят деньги из российской юрисдикции в офшорную зону, и тем самым нарушают данные нормы антикоррупционного законодательства".Со ссылкой на издание "Век" "Профиль" сообщал, что Тарнаев через свою дочь Надежду контролирует кипрский офшор Solidarity Finance Limited."Ей принадлежат доли в самарском банке "Солидарность", через который, как предполагают СМИ, могут выводиться деньги из России на зарубежные счета. Чиновники от КПРФ также являются бенефициарами АО "Зарубежэнергопроект", порядка 70% акций которой принадлежит офшору "Binum Securities LTD", – пишет агентство .Если информация подтвердится, то попадание этих лиц в Госдуму приведет к серьезным последствиям, предупредила Пальцева. "Возникнут вопросы не только к государственной проверке документов, но и к самим кандидатам — вплоть до уголовной ответственности, если выяснится, что они скрыли факты наличия бизнеса за рубежом", — рассказала юрист.