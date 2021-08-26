Спасли жилой дом от огня. Ранним утром 26 августа в деревне Малые Удолы Вязниковского района загорелась дача. Возгорание заметила одна из местных жительниц. На место пожара незамедлительно

Спасли жилой дом от огня. Ранним утром 26 августа в деревне Малые Удолы Вязниковского района загорелась дача. Возгорание заметила одна из местных жительниц. На место пожара незамедлительно выехали спасатели. В тушении огня принимала участие и местная добровольная пожарная команда. По прибытию было установлено – горит деревянный дом на площади 70 квадратных метров. Причем под угрозой