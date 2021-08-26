Нарушая законодательство, контролеры-добровольцы нанимали сотрудников, которых обучали административному праву и приемам психологического воздействия.

«Оперативниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержаны две ранее судимые жительницы столицы. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы.Предварительно установлено, что в 2011 году в столице была зарегистрирована общественная организация, наименование которой схоже с названием одной из государственных надзорных служб. Нарушая законодательство, контролеры-добровольцы нанимали сотрудников, которых обучали административному праву и приемам психологического воздействия. Принятым на работу гражданам они выдавали удостоверения инспекторов и направления для проверки юридических лиц.Используя эти документы, злоумышленники вводили в заблуждение относительно своих полномочий управляющих и продавцов объектов торговли. Выявляя различные нарушения, самозваные ревизоры предлагали потерпевшим не составлять административный протокол за денежное вознаграждение.В жилых и офисных помещениях, используемых предполагаемыми организатором и активной участницей криминальной схемы, при поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты документы и предметы, имеющие доказательное значение для расследования.Установлено, что в минувшем году задержанные инсценировали проверку зоомагазина и получили от продавца 7000 рублей. Спустя год злоумышленницы снова обратились к потерпевшей с предложением откупиться от возможных проблем. Она перевела им аналогичную сумму. Но на этот раз сообщила о подозрительных ревизорах в правоохранительные органы.Сотрудниками Следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк