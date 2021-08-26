Актер давно не появлялся на экранах.

Актер давно не появлялся на экранах.Актер Борис Смолкин известен большинству зрителей благодаряроли дворецкого Константина в ситкоме "Моя прекрасная няня". Послевыхода сериала на актера и его коллег обрушилась невероятная популярность. Впоследние годы о жизни Смолкина мало что известно, он практически исчез сэкранов и не привлекает внимание СМИ участием в скандалах.В этом, 2021 году, Смолкин отметил 73-й день рождения. Всвежем интервью Борис Григорьевич рассказал, чем сейчас занят. По словамактера, в кино и сериалах он снимается редко, в основном работает в театрахСанкт-Петербурга и Москвы. Как раз сейчас Смолкин репетирует новый спектакль встолице – осенью должна состояться премьера.Кроме того, Борис Смолкин преподает будущим артистам в Институтекультуры. Ранее, в другом учебном заведении, знаменитость выпустила дваактерских курса.До начала учебного года звезда сериала "Моя прекраснаяняня" будет жить на даче, которая досталась ей от родителей. Участокартиста находится в Ленинградской области, недалеко от реки Сестры. За городом Смолкини его родные прятались от пандемии.Борис Григорьевич признался, что привел в порядок дачный доми участок по настоянию второй жены. Деревянные стены артист сохранил, однаковнутри здание немного модифицировал – провел канализацию, воду и газ."Мы поставили на кухню надежный газовый котел, сделалиотопление, горячую воду в ванную, и уже много лет на нашей поначалу чистолетней даче можно жить круглый год", – отмечает Смолкин.Звезда "Моей прекрасной няни" отлично готовит. Смолкинотмечает, что научился азам кулинарии, когда был холостяком. Борис Григорьевичне любит питаться в ресторанах и кафе. Артист предпочитает домашнюю еду,которая приготовлена им самим или его женой.На даче у Бориса Смолкина большая библиотека, собранная ещеего родителями. Актер обожает проводить время за хорошей книгой. К сельскомухозяйству, признается артрит, он совсем не приспособлен.