26.08.2021

2021-08-26 08:05:04

Муромлянка украла забытые в банкомате деньги

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже.



В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств обратилась 50-летняя местная жительница. Прибывшим сотрудникам полиции женщина пояснила, что снимала деньги в банкомате, отвлеклась и ушла, забыв наличные. Через несколько минут потерпевшая вернулась, однако, снятых 3 000 рублей в банкомате не оказалось.



В результате оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность фигурантки. Женщина свою вину признала, пояснив, что случайно увидела оставленные деньги, когда подошла к терминалу. Фигурантка решила не предпринимать меры к поискам собственника, а забрала деньги себе и впоследствии потратила их на личные нужды, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..



В ходе расследования материальный ущерб был возмещен в полном объеме.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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