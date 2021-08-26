Владимирское «Торпедо» уступило в первом матче элитного раунда Кубка России. Черно-белые принимали у себя дома команду рангом выше – из футбольной национальной лиги. Команда «Камаз» из

Владимирское «Торпедо» уступило в первом матче элитного раунда Кубка России. Черно-белые принимали у себя дома команду рангом выше – из футбольной национальной лиги. Команда «Камаз» из Набережных Челнов уже на пятой минуте могла открыть счет. Но черно-белых спасла перекладина. Но на этом команда из Татарстана не успокоилась. Уже на 6-й минуте после розыгрыша углового ворота