В вестибюле станции злоумышленник беспричинно, действуя из хулиганских побуждений, начал наносить гражданину удары руками в область головы и тела...

«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело в отношении безработного 28-летнего приезжего мужчины, подозреваемого в нанесении побоев пассажиру метро», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в ночное время на территории станции метро «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена произошел инцидент. В вестибюле станции злоумышленник беспричинно, действуя из хулиганских побуждений, начал наносить гражданину удары руками в область головы и тела. Пассажир попытался скрыться, однако агрессивный мужчина продолжал его преследовать.Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции пресекли противоправное деяние и задержали злоумышленника. Объяснить мотив своего поступка подозреваемый не смог.В настоящее время жизни и здоровью 43-летнего пострадавшего ничего не угрожает.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до двух лет.Также 9 отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18