С 1 сентября 2021 года в регионе начнет функционирование Центр компетенции по контрольной работе, созданный на базе Межрайонной ИФНС России №13 по Владимирской области.
Создание такого Центра предполагает централизацию функций по проведению выездных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков, имеющих место нахождение (место жительства) на территории Владимирской области и проведению предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков Владимирской области, сообщила пресс-служба ФНС по Владимирской области.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Владимирской области (далее - Инспекция) является территориальным органом Федеральной налоговой службы (далее – ФНС России) и входит в единую централизованную систему налоговых органов.
Инспекция находится в непосредственном подчинении Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (далее - Управление) и подконтрольна ФНС России и Управлению ФНС России по Владимирской области.
В соответствии с распоряжением ФНС России от 23.04.2021 №[email protected]
Инспекция является уполномоченным налоговым органом на проведение выездных налоговых проверок на территории Владимирской области.
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