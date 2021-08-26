26.08.2021

2021-08-26 09:05:04

Сегодня во Владимирской области открою два реконструированных по нацпроекту Дома культуры

В Меленковском районе состоится торжественное открытие после капитального ремонта двух сельских домов культуры – Денятинского и Папулинского.



Учреждения были отремонтированы и оснащены современным оборудованием в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На капремонт обоих ДК направлено в общей сложности около 7,6 млн рублей.



В здании Денятинского ДК был проведён ремонт фасада, зала, сцены, фойе, помещения библиотеки, устроены туалетная комната и помещение под котельную. Утеплены наружные стены и чердачные перекрытия, сооружена отмостка, оборудован вход с пандусом. Всего на ремонтные работы этого Дома культуры направлено свыше 3,2 млн рублей. Были поставлены новые одежда сцены, световое и звуковое оборудование.



В Папулинском ДК заменена отопительная система, отремонтированы кровля, фасад, обустроены вход с пандусом, наружная канализация, туалетные комнаты, помещение под раздевалку, котельная, отремонтированы зал, сцена, фойе, кабинеты для работы любительских объединений и методистов, помещение библиотеки. Установлено новое световое и звуковое оборудование, приобретена одежда сцены, установлены кресла в зале, проектор, ноутбук, экран. Общая сумма средств, направленных на капремонт и оснащение ДК, составила около 4,4 млн рублей.



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