Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь молодым москвичам найти работу. Градоначальник подписал постановление, согласно которому столичные меры поддержки в трудоустройстве ..

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь молодым москвичам найти работу. Градоначальник подписал постановление, согласно которому столичные меры поддержки в трудоустройстве распространятся на граждан в возрасте до 35 лет.На помощь городских властей смогут поддерживать лица с высшим и средним профессиональным образованием. А молодые люди с профобразованием без опыта работы по специальности смогут принять участие в программах молодежной практики в течение года после завершения обучения, сообщает телеканал "".