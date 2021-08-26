Установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД г. Москвы и трёх гражданских лиц к передаче служебной информации...

Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области в рамках проведённых мероприятий установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД г. Москвы и трёх гражданских лиц (один из них бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы.Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.При подтверждении вины, указанные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве