Злоумышленник, находясь в помещении торгово-выставочного комплекса на Нахимовском проспекте, заметил оставленную без присмотра сумку на лавочке...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Котловка задержан 47-летний подозреваемый в краже денежных средств из сумки.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в помещении торгово-выставочного комплекса на Нахимовском проспекте, заметил оставленную без присмотра сумку на лавочке. Воспользовавшись удобным моментом и отсутствием внимания со стороны окружающих, он похитил сумку с денежными средствами в размере более 1 млн 300 тысяч рублей. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый – ранее судимый 47-летний житель Московской области. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции, остальным злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.Следователем ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража» . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56