Цель мероприятия, в котором также приняли участие сотрудники городской администрации – пресечение правонарушений и противодействие мошенничеству.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с членами общественного совета, дружинниками и представителями городской администрации провели рейд в Центральном парке. Цель мероприятия – пресечение правонарушений и противодействие мошенничеству.Инструктаж с участниками рейда провел начальник городского УМВД полковник полиции Илья Исаченко, отметивший весомый вклад народных дружин и общественников в дело борьбы с правонарушениями.В ходе мероприятия участники обращались к гражданам с напоминанием о сохранении бдительности, недопустимости передачи персональных данных посторонним лицам, внимательности при совершении покупок в сети Интернет. Особый акцент правоохранители и общественники сделали на распространенных способах обмана, которыми пользуются мошенники.Также в ходе рейда были выявлены нарушения общественного порядка, предусмотренные ст. 20.20 КоАП РФ.Подобные мероприятия будут продолжены в будущем.