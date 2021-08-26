Злоумышленники, узнав о смерти хозяина квартиры, расположенной в деревне Яковлевское, подделали документы на право собственности жильем...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленники, узнав о смерти хозяина квартиры, расположенной в деревне Яковлевское, подделали документы на право собственности жильем. Затем они предоставили их для последующей регистрации и оформления в регистрирующий орган. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Окской улице задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 47 и 50 лет, один из которых ранее судим.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38