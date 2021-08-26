25 августа на стадионе «Торпедо» в городе Владимире состоялся матч в рамках Первенства России по футболу.

25 августа на стадионе «Торпедо» в городе Владимире состоялся матч в рамках Первенства России по футболу.В целях охраны общественного порядка и безопасности во время подготовки и проведения футбольного матча были задействованы более 100 сотрудников УМВД России по городу Владимиру и Росгвардии.Полицейскими приняты необходимые меры по обеспечению безопасности болельщиков и участников футбольного матча. До начала матча стадион и прилегающая к нему территория были обследованы кинологами со служебными собаками. Все сотрудники прошли тщательный инструктаж.Нарушений общественного порядка не допущено.