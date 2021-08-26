За месяц девушка оформила 32 уведомления о прибытии иностранных граждан, не имея реального намерения предоставлять им жильё.

Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Владимиру при проведении профилактических мероприятий выявлены факты нарушений миграционного законодательства местной жительницей.Установлено, что в период с 22 июня по 22 июля текущего года 21-летняя жительница областного центра оформила 32 уведомления о прибытии иностранных граждан, указав местом их проживания свою жилплощадь. При проверке выяснилось, что реального намерения предоставить жилье у фигурантки не было.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).