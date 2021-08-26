За месяц девушка оформила 32 уведомления о прибытии иностранных граждан, не имея реального намерения предоставлять им жильё.
Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Владимиру при проведении профилактических мероприятий выявлены факты нарушений миграционного законодательства местной жительницей.
Установлено, что в период с 22 июня по 22 июля текущего года 21-летняя жительница областного центра оформила 32 уведомления о прибытии иностранных граждан, указав местом их проживания свою жилплощадь. При проверке выяснилось, что реального намерения предоставить жилье у фигурантки не было.
Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).