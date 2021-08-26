В Кадетском корпусе Радужного сорвали начало нового учебного года. 1 сентября воспитанники получат учебники и разъедутся по домам. Образовательное учреждение оказалось не готовым принять

В Кадетском корпусе Радужного сорвали начало нового учебного года. 1 сентября воспитанники получат учебники и разъедутся по домам. Образовательное учреждение оказалось не готовым принять детей из-за капремонта системы теплоснабжения. Его должны были завершить еще до конца июля, однако подрядчик не выполнил основные условия контракта. За это организации выдвинули замечания, а информацию довели до прокуратуры. Глава