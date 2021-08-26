При участии в аукционе конкуренты применили единую модель поведения.

ГУП ДСУ‑3 оштрафовали на 154 млн рублей за Об этом решении объявили в УФАС.При участии в аукционе конкуренты применили единую модель поведения. При этом до и во время торгов компании обсуждали свои действия по телефону и в ходе личных встреч.Напомним, что против действующего руководителя ГУПа Романа Головина. По версии следствия, гендиректор заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате тендер признают несостоявшимся, а победителем объявляется компания, подавшая заявку первой. Взамен вторая стройфирма получит по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.Продолжается и расследование дела в отношении бывшего замгубернатора Романа Годунина.