Потоки избирателей и учащихся будут разводить.

На время выборов депутатов Государственной Думы школьников Владимирской области переведут на дистанционку. О планах властей на ЕДГ «33Live.Ru» поинтересовался у врио директора департамента образования Елены Запрудновой во время бриффинга, посвящённого«С 17 по 19 сентября образовательного процесса внутри учреждений не будет. Часть учеников переведут на удалёнку, другим организуют внеурочную деятельность - экскурсии, конкурсы, спортивные мероприятия. Аналогичная ситуация в колледжах. Потоки избирателей и студентов будут разводить», – отметила она.Напомним, что с 1 сентября учебные заведения начнут работать в . Торжественные линейки в День знаний состоятся поклассно.