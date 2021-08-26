В фитнес-клубе заявили, что факта утопления в бассейне не было. По словам директора комплекса, мужчине стало плохо, ему была оказана первая помощь, после чего он был передан медикам. Приводим

В фитнес-клубе заявили, что факта утопления в бассейне не было. По словам директора комплекса, мужчине стало плохо, ему была оказана первая помощь, после чего он был передан медикам. Приводим заявление директора клуба в полном объеме. 23.08 в 7:30 утра в фитнес-клубе “Х-Fit Ковров”, действительно, мужчине стало плохо, но он не тонул, сотрудники незамедлительно вызвали бригаду