Открытие намечено на 26 августа.

В Меленковском районе 26 августа после капремонта откроют два сельских дома культуры – Денятинский и Папулинский. Учреждения оснащены современным оборудованием. На их модернизацию ДК потрачено около 7,6 млн рублей.В здании Денятинского ДК за 3,2 млн рублей отремонтирован фасад, зал, сцена, фойе, библиотека, туалет и котельная. Утеплены наружные стены и чердак, сделаны отмостки, появился пандус. Кроме установки нового звукового и светового оборудования в нём заменили «одежду» сцены.В Папулинском реконструировано отопление, отремонтированы крыша, фасад, наружная канализация, туалеты, раздевалка, котельная, зал, сцена, фойе, кабинеты для работы любительских объединений и методистов, библиотека. В зале заменены кресла, появились проектор, ноутбук и экран. Расходы составили около 4,4 млн рублей.