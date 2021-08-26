До 15 сентября ребята будут учиться удалённо.

Воспитанники Кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского в Радужном до 15 сентября будут учиться в дистанционном формате. Из-за учреждение распахнёт свои двери лишь 1 сентября ради линейки к Дню знаний.ИО директора департамента образования Елена Запруднова добавила, что к середине месяца строители обещают сдать объект.Напомним, что кроме замены труб, которая так и не произведена, в школе-интернате до сих пор не открылся , построенный при губернаторе Светлане Орловой. Он обошёлся бюджету в 26 млн рублей. Выяснилось, что полы в спортзале сделаны некачественно и по требованию Роспотребнадзора занятия были прекращены. В результате ГБУ ВО «Облстройзаказчик подал на подрядчика в суд, который обязал «СК ПромТехнологии» устранить недостатки. Однако нарушения не устранены и по сей день.