Современному ребенку нужен современный смартфон, который поможет ему в обучении, и будет отвечать как минимум 3 важнейшим качествам: ударопрочность, чтобы выдержать неизбежные падения на ..

Современному ребенку нужен современный смартфон, который поможет ему в обучении, и будет отвечать как минимум 3 важнейшим качествам:ударопрочность, чтобы выдержать неизбежные падения на переменах:надежная ёмкая батарея (чтобы родитель всегда мог связаться со своим ребенком);приемлемая цена на случай частых потерьРоскачество по итогам исследований, совместных с международными потребительскими организациями, рекомендует несколько моделей смартфонов к старту нового учебного года.УдаропрочныеДетский телефон однозначно должен быть крепким, ведь он вряд ли проживет долгие годы. Скорее всего, устройство будут часто ронять, так что ему необходимо иметь прочный корпус и устойчивое к повреждениям стекло.В ходе на прочность в июле 2021 года смартфоны прошли три стадии тестов экспертами Роскачества: проверку на царапины, позволяющую с помощью специального стенда оценить механическую прочность, барабанный тест для определения прочности при мощных механических воздействиях — ударах и падениях — и проверку в дождевальной камере, а также погружение гаджета на полчаса под воду на глубину 1 м.Самыми успешными противоударными смартфонами были признаны OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500.Наилучшую устойчивость к воде продемонстрировали Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S8+.А вот самыми хрупкими оказались Huawei Mate Xs 5G и четыре модели смартфонов Samsung: Galaxy A50, Galaxy Note10 Lite, Galaxy A70 и Galaxy A80.С емкой батареейНаиболее "долгоиграющими” по результатам в июне 2021 года оказались Realme 7 или 8 Pro (128GB), которого хватает на 38,5 часов работы смартфона при максимальной яркости экрана или на 46 часов при пониженной яркости, 45 минут на зарядку.Также выделились Xiaomi Poco F3 (128GB), 35 часов работы на максимальной яркости, 40 при пониженной яркости, час на зарядку; и OnePlus Nord N10 5G (128GB), который также работает 35 часов на максимуме и 41,5 час при пониженной яркости, заряжается за 60 минут.Лучшие по соотношению цена/качествоПрактически весь топ недорогих и при этом качественных смартфонов занимают устройства от Xiaomi, хороший вариант также Realme 8 Pro (он также является лидером по емкости батареи).