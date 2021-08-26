Погибших и пострадавших нет.

Благодаря помощи вязниковских добровольцев, пожарные МЧС отстояли от огня дом в деревне Малые Удолы.В 4.26 26 августа одна из жительниц деревни обнаружила пожар. На место выехали спасатели и местная добровольная пожарна команда «ДПК Большие Удолы». Площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.«Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Благодаря оперативному прибытию добровольных пожарных, был своевременно подан первый ствол на защиту стоящего рядом дома. Угроза распространения пламени была снята», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Погибших и пострадавших нет.По предварительной информации, полученной от дознавателей ведомства, дом использовался под дачу и постоянно в нём никто не проживал. Возможно, причиной возгорания стала неисправность электросети.К тушению привлекались 4 единицы техники и 10 человек, в том числе – одна автоцистерна и двое членов ДПК.