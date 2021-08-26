Власти уверены, что новое название позволит привлечь дополнительное финансирование.

Владимирское Заксобрание 26 августа провело внеочередное заседание регионального парламента в формате ВКС. Депутаты рассмотрели вопрос о присвоении населённому пункту Ставрово статус рабочего посёлка.С инициативой переименования территории к народным избранникам обратился местный Совет народных депутатов. Суть в том, что новое название позволит Ставрово участвовать в федеральных программах и привлекать в посёлок средства госбюджета.Так, за счёт программы «Комплексное развитие сельских территорий» ставровцы могут получить 85 млн рублей. При этом размер собственной казны не превышает 35 млн. Местные власти также планируют участвовать в различных проектах по благоустройству и развитию инфраструктуры.В результате депутаты ЗС единогласно проголосовали за смену статуса. Теперь дело за местными чиновниками, которые уверяют, что уровень жизни в рабочем посёлке Ставрово в ближайшие годы вырастет.