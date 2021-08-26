Власти уверены, что новое название позволит привлечь дополнительное финансирование.
Владимирское Заксобрание 26 августа провело внеочередное заседание регионального парламента в формате ВКС. Депутаты рассмотрели вопрос о присвоении населённому пункту Ставрово статус рабочего посёлка.
С инициативой переименования территории к народным избранникам обратился местный Совет народных депутатов. Суть в том, что новое название позволит Ставрово участвовать в федеральных программах и привлекать в посёлок средства госбюджета.
Так, за счёт программы «Комплексное развитие сельских территорий» ставровцы могут получить 85 млн рублей. При этом размер собственной казны не превышает 35 млн. Местные власти также планируют участвовать в различных проектах по благоустройству и развитию инфраструктуры.
В результате депутаты ЗС единогласно проголосовали за смену статуса. Теперь дело за местными чиновниками, которые уверяют, что уровень жизни в рабочем посёлке Ставрово в ближайшие годы вырастет.