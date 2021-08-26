Звонит телефон в расположении казармы военной части. Мимо идет солдат - думает - чего надрывается, дай возьму трубку:
- Алё...
Из трубки:
- Скажите пожалуйста, сколько у Вас в части служебных Волг?
- Две: одна в ремонте, на другой ездит старый мудак Пилипов.
- А кто это такой - Пилипов?
- А, это наш командир части - полковник Пилипов.
- И чё, мудак он что ли?
- Да, таких мудаков ещё поискать надо - мудак-мудаком!
- Да, а Вы знаете с кем Вы разговариваете?
- Нет.
- Вы разговариваете с полковником Пилиповым!
- Да, а Вы знаете с кем Вы разговариваете?
- Нет.
- Ну тогда до свидания - старый мудак Пилипов!
еще анекдот!