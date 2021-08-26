26.08.2021

2021-08-26 15:05:05

Владимирские пожарные в составе общей группировки попали в кольцо огня

Начиная с 20 августа 54 человека и 12 единиц техники из 33 региона помогают потушить природные пожары в Нижегородской области.



Владимирская группа работает на двух боевых участках. На границе с Мордовским заповедником 23 августа, контролируя очаг горения, из-за шквалистого ветра пожарные оказались отрезаны от путей эвакуации. Основной целью теперь стала попытка найти выход из огненной западни. И не подпустить огонь вплотную к людям и технике.



Максим Зайцев, начальник караула ПСЧ ГУ МЧС РФ по Владимирской области:



- Мы оказались в огненном кольце. В связи с этим было принято решение. Была поставлена задача личному составу по подаче 3-х стволов "РСК 500" и "Курс 8". Для охлаждения техники и личного состава. По мере стихания пожара и прохождения фронта вокруг нас через определенное время был отдан приказ на выдвижение техники на место постоянной дислокации.



По внутреннему краю горящего кольца спасатели вырубили деревья и локализовали верховой огонь. Хотя ближе к ночи ветер стих, стал сгущаться дым. На подмогу была направлена автоцистерна и тяжелая техника. Спустя несколько часов, ценой колоссального труда люди и техника были эвакуированы на безопасное расстояние. Ни один человек не пострадал. В настоящее время в управлении МЧС России по 33 региону рассматривается вопрос о представлении наших сотрудников к госнаградам. А владимирские спасатели продолжают нести службу.