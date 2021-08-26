Речь о двух выдвиженцах. Андрей Никольский и Артём Щербаков шли по одномандатным округам № 79 и 80 от КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ. С дистанции они сошли на основании

Речь о двух выдвиженцах. Андрей Никольский и Артём Щербаков шли по одномандатным округам № 79 и 80 от КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ. С дистанции они сошли на основании постановления внеочередного съезда партии об отзыве кандидатов. В связи с аннулированием регистрации территориальным и участковым комиссиям поручено до первого дня голосования вычеркнуть фамилии кандидатов и сведения о