Черно-белые принимали ФК “КАМАЗ” из Набережных Челнов. Мачт состоялся в рамках элитного раунда Кубка России. “КАМАЗ” – клуб из ФНЛ, то есть на ранг выше “Торпедо”. Впрочем,

Черно-белые принимали ФК “КАМАЗ” из Набережных Челнов. Мачт состоялся в рамках элитного раунда Кубка России. “КАМАЗ” – клуб из ФНЛ, то есть на ранг выше “Торпедо”. Впрочем, владимирцы показали упорную борьбу. Хотя первые минуты у торпедовцев не задались – от гола их спасли две перекладины. Зато после этого команда собралась и начала активно атаковать. Гостям