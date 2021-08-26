26.08.2021

2021-08-26 12:30:06

«ВладимирВодоканал» загрязнял стоками Казанский родник во Владимире

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды области и Дирекцией особо охраняемых природных территорий выявлен факт нарушения водного законодательства.



Установлено, что в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «ВладимирВодоканал» города Владимира имеется резервуар чистой воды (РЧВ), расположенный на улице Верхняя Дуброва.



Он является накопительной ёмкостью для хранения очищенной питьевой воды для последующей подачи её потребителю.



Примерно раз в год предприятием проводятся плановые работы по его очистке и промывке с последующим хлорированием. Сточные воды от промывки резервуара по проекту должны сбрасываться в специальный колодец с последующей откачкой специализированной техникой.



Однако в момент выездных мероприятий (19 августа 2021 года) зафиксировано, что из-за нарушения герметизации канализационного трубопровода сточные воды от промывки РЧВ попали в систему ливневой канализации аварийного сброса и были слиты предприятием на рельеф местности и далее по нему в ручей без названия в районе памятника природы «Родник «Казанский». Из-за высокого содержания железа вода имела ярко-оранжевую окраску.



По результатам проверки Владимирским природоохранным прокурором в отношении ответственного лица предприятия вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении за нарушение правил охраны водных объектов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.



Руководителю юридического лица внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. После вмешательства прокуратуры сброс неочищенных сточных вод незамедлительно прекращен.