Прописала у себя иностранцев. Полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. Как установили правоохранители, с июля по июль 21-летняя девушка из Владимира оформила 32

Прописала у себя иностранцев. Полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. Как установили правоохранители, с июля по июль 21-летняя девушка из Владимира оформила 32 уведомления о прибытии иностранных граждан. Местом их проживания она указала свою квартиру. Разумеется, при проверке выяснилось, что жить с таким количеством мигрантов девушка не стала – прописка оказалась фиктивной. За это предусмотрена