В напоминание об ивах на одном из зданий осталась надпись «Прости нас».

Владимирские коммунальщики спилили на улице Ильича четыре аварийные ивы.К вырубке деревьев приступили на прошлой неделе. Решение о ликвидации принято городским управлением по охране объектов окружающей среды на основании заявок жителей и акта обследования. Горожане сетовали, что из-за опасных деревьев уже пострадали несколько автомобилей.Что появится на освободившемся участке земли – пока неизвестно.В напоминание об ивах на одном из соседних зданий осталась надпись «Прости нас».