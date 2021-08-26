В городе действует пять отрядов ДНД.

Во Владимире пять отрядов добровольных народных дружин пресекли более 200 административных правонарушений. В настоящее время в них состоит 191 владимирец. С начала 2021 года совместно с полицией дружинники 250 раз выходили на дежурство.Общественники осуществляют охрану общественного порядка, участвовуют в рейдах по проверке соблюдения масочного режима. В результате мониторинга 24 августа ими выявлено несколько случаев распития спиртных напитков в общественных местах. В рамках акции «Не дай себя обмануть» члены ДНД проводят разъяснительные беседы с населением на тему финансовой грамотности.«На материальное стимулирование граждан, входящих в отряды ДНД, ежегодно выделяется 130 тысяч рублей. Они закреплены за КТОСами и участковыми пунктами полиции, оснащены средствами телефонной связи и наглядной агитацией», - подчеркнули в пресс-службе мэрии, рассказывая о деятельности объединений.