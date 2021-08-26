Превращают безликие постройки в искусство! Во Владимире продолжается фестиваль с необычным названием «Загогули33». Участники – молодые художники и граффитисты. Многие из них специально

Превращают безликие постройки в искусство! Во Владимире продолжается фестиваль с необычным названием «Загогули33». Участники – молодые художники и граффитисты. Многие из них специально приехали из других городов, пообщаться с владимирцами и расписать объекты на разных улицах города. За работой художников на открытом воздухе могут следить все желающие. Мария Кудашева – иллюстратор. В её творчестве соединяются