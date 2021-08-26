На эти цели выделено более 129 млн рублей.

Администрация Владимирской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ договорились о выделении дополнительных средств на капремонт 67 многоквартирных домов. На повышение энергоэффективности многоэтажек выделено более 129 млн рублей.«Согласно одобренным заявкам до конца года 93 МКД региона станут энергоэффективными благодаря финансовой поддержке госкорпорации. Это очень важно, так как экономия порой доходит до 50%», – отметил глава Фонда Константин Цицин.В проект вошли дома, расположенные во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках, Муроме и Юрьеве-Польском. В заявку вошли 14 домов, которые хранят деньги на счёте регоператора. Остальные – на спецсчетах.«Общая стоимость работ составит почти 465 млн рублей. Запланировано утепление наружных стен и крыш, ремонт коммуникаций, установка энергосберегающих окон и светильников», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.В Белом доме заверяют, что 12,5 тысяч жильцов ощутят улучшения в качестве жизни. Размер годовой экономии расходов на оплату коммуналки в целом составит 38,21 млн рублей.