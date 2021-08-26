Проекты благоустройства предусматривают создание и обустройство парков, скверов, зон отдыха, детских и спортплощадок, тротуаров, контейнерных площадок, организацию ливнёвок и ремонтные работы во дворах многоквартирных домов.

Во Владимирской области на благоустройство сельских территорий выделили 11 млн рублей. С учётом дополнительных поступлений объём бюджетных средств составляет более 36 млн рублей. Они перераспределены между 20 районами.Деньги направляются: Денисовскому, Куприяновскому, Фоминскому, Бутылицкому, Даниловскому, Денятинскому, Дмитриевогорскому, Илькинскому, Ляховскому, Тургеневскому, Красносельскому, Симскому, Октябрьскому, Стёпанцевскому, Второвскому, Раздольевскому, Ковардицкому, Копнинскому, Рождественскому, Ивановскому поселениям. Размер субсидий составит от 343 тысяч до 3,92 млн рублей.Проекты благоустройства предусматривают создание и обустройство парков, скверов, зон отдыха, детских и спортплощадок, тротуаров, контейнерных площадок, организацию ливнёвок и ремонтные работы во дворах многоквартирных домов.Общий объём финансирования мероприятий, направленных на совершенствование инфраструктуры сельских составит 51,6 млн рублей.